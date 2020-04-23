هل فهم الرفاق حقا تجربة الاتحاد السوفياتي؟ - جمال البزويقي

2020/04/23 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جمال_البزويقي ناضلت أجيال باستماتة لتسقط الأقنعة و تخط باللينينية خط العبور الثوري، وقد كان هذا الأمر يلزم فاهميه بتكثيف مجمل الجهود من أجل هذا العبور، على غرار الرَّقْدَةِ التي رقدها كثيرون قدسوا ألف باء التاريخ على حساب بقية الأبجديات، بحساسية مفرطة تكن عداءاً مستحكم للنقد و الوضوح، مبدلة اياهما بالدسيسة و التخوين، صانعة سقيفةً يحرم تجاوزها تستظل بها، مما عاد بانقطاعات تراكمت في خبرات و تجارب الأجيال المتعاقب ......





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