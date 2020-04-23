2020/04/23 | 08:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة العالمية : غالبية سكان العالم ما زالوا معرضين للإصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة الصحة العالمية : غالبية سكان العالم ما زالوا معرضين للإصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).