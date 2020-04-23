حصيلة يومية … كورونا يحصد ارواح اكثر من 181 الف شخص حول العالم

2020/04/23 | 08:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 181234 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول / ديسمبر في الصي.وشُخّصت أكثر من مليونين و602670 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء.وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من […]

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