الخفاش الصيني أم الجوع الكافر ؟ - الهيموت عبدالسلام

2020/04/23 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الهيموت_عبدالسلام الكثيرون ينسبون وباء كورونا للخفاش الصيني حتى قبل أن تبثث أية دراسة علمية سببَ الوباء ومصدره، والكثيرون يقرفون ويستهزؤون ويعيبون على الصينين هذا الشذوذ الغذائي وننسى أن سلة الغداء تتسع وتضيق بظروف الأوبئة والمجاعات والحروب والمعتقدات ، وننسى أن الإنسان على مر التاريخ اضطر أن يأكل الوحوش ولحوم البشر لأنها السبيل الوحيد للبقاء.حين خاضت الصين حربين شهيرتين مع اليابان وحرب أهلية داخلية طاحنة اضطر ......





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