رمضان والكتلة اللزجة - محمد أبو قمر

2020/04/23 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_أبو_قمر علي فكرة الناس في الأحياء الشعبية مش مشغولين خالص بمسألة الروحانيات ، ولا بمسألة صلاة التراويح ولا بموضوع ضرر أو نفع الصيام في ظل وجود كورونا.المشغولين بالمسائل دي هم فصيل من الأفندية المتعلمين أساتذة جامعات ، ومعلمون ، وموظفون ، وفصيل كبير من التنابلة ، سيبك من السلفيين والاخوان وكل من يرفعون شعارات الحرام والحلال لأن هؤلاء لا يتحدثون في هذه المواضيع من منطلق ديني كما يوهمونك ، وإنما أطروحاته ......





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