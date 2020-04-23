كورونيات (8) - محمد بقوح

2020/04/23 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_بقوح استيقظت باكرا.



فكرت.



أنا البصير ككل ملتزم بعزلته المختارة، وغيري من الخوارج أعمى لا محالة.



الساعة تشير إلى الثامنة و النصف صباحا.



هذا الوقت بالنسبة لزمني المعطل بسبب كورونا، وقت مبكر.



امتدت يدي إلى الهاتف النقال الذي بات أكثر نشاطا مني.



الرقم 143.



عدد الإصابات المؤكد بالفيروس اللعين.



كورونا.



انتقلنا في مغربنا الحبيب من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر.



تحرير الوطن.



نحن بلا شك في حرب غير معلنة.



الج ......





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