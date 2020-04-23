ترامب يعلق إصدار الإقامات الدائمة بالولايات المتحدة لمدة 60 يوما

2020/04/23 | 08:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الأربعاء أنّه وقّع مرسوماً علّق بموجبه لمدة 60 يوماً إصدار تصاريح الإقامة الدائمة في الولايات المتّحدة، في خطوة قال إنها ترمي لحماية العمّال من التدهور الاقتصادي الناتج عن تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء كوفيد-19 إنّه “في سبيل حماية […]

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