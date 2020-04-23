نائب مستقل: الكاظمي سيفقد دعم الكتل المؤيدة له في الأيام المقبلة

2020/04/23 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين النائب المستقل باسم خشان، ان الكتل السياسية الداعمة للكاظمي قد تغيير مواقفها تجاه المكلف خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا الى ان جميع الأحزاب تركز على مصالحها في كابينة الكاظمي وخاصة الوزارات الأمنية والتي تمتلك عقود كبيرة.وقال خشان في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ضحالة الفكر السياسي والاقتصادي للكاظمي قد يكون وراء تراجع […]

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