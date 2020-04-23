الماتريوشكا ترتدي أقنعة واقية من فيروس كورونا

2020/04/23 | 08:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تسلم عرائس الماتريوشكا الروسية الشهيرة (الدمى الروسية) من التغييرات التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.وشهدت مصانع مدينة سيمينوف الروسية المعروفة بتصنيع تلك العرائس الخشبية إغلاقاً ضمن إجراءات الحد من انتشار الفيروس وهو ما نتج عنه توقف إنتاجها بشكل كامل.إلا أن بعض العاملين بالمصنع أخذوا على عاتقهم مسؤولية استمرار هذا الإنتاج ولو […]

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