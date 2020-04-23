نور… في زمن الكورونا

2020/04/23 | 08:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاسم العبودي أعلنت الجمهورية الأسلامية الأيرانية اليوم، تدشينها للقمر الصناعي الذي أتسقر في مداره الذي رسم له بدقة متناهية ونجاح باهر، وقد أسمته نور ١.وكعادتها أنبرت وسائل الأعلام الأمريكية والصهيونية للتشكيك بمصداقية الخبر الذي نزل كا الصاعقة على وكالة ناسا ومن يديرها.بل ذهب رئيس ( الدبلوماسية ) الأمريكية بومبيو الى القول بأنه يجب […]

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