في أول إطلاق ناجح.. إقرار أميركي بنجاح أيران في وضع قمر صناعي بمدار الأرض

2020/04/23 | 08:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة في أول إطلاق فضائي ناجح لإيران، اعترفت قوة أمريكية خاصة بمراقبة المجال الفضائي، أنها رصدت القمر الصناعي الذي أطلقته إيران في وقت سابق من يوم الأربعاء، في مدار حول الأرض.وأفاد السرب الـ 18 الخاص بمراقبة المجال الفضائي، عبر صفحته في “تويتر” أنه يتابع جسمين محلقين في الفضاء، الأول قمر “نور” […]

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