2020/04/23 | 08:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هكذا بدت شوارع مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، قبل يوم من دخول شهر رمضان، في أجواء استثنائية لم تعهدها المحافظة سابقا.تجولت كاميرا شفق نيوز في اكثر شوارع اربيل حيوية- قبل ازمة الجائحة- سوق القلعة، حيث خالية من حركة السكان نتيجة تطبيق إجراءات مواجهة وباء كورونا في عاصمة إقليم كوردستان.سوق القلعة كما بقية الشوارع الرئيسة في اربيل شبه خالية من الحركة في أجواء استثنائية لم تشهدها المحافظة بشكل عام بعدما كانت تعج بالمتبضعين والتسوق استعدادا لشهر رمضان كما كل عام، كما هو الحال في اغلاق جوامع ومساجد المحافظة.وتعيش محافظات إقليم كوردستان وبقية أجزاء العراق وضعا استثنائيا بتطبيق أجواء الحظر والتخوف من انتشار وباء كورونا بالتزامن مع دخول شهر رمضان والذي يحظى بأهمية استثنائية لدى المسلمين في العراق والعالم.

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