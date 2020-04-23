الوائلي: اميركا تنتظر تمرير كابينة الكاظمي لطرح مشروعها الجديد في العراق

2020/04/23 | 08:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص رأى المحلل السياسي علي الوائلي، الخميس، ان الجانب الأميركي ينتظر تمرير حكومة الكاظمي من اجل البدء بطرح مشروعه الجديد في العراق، لافتا الى ان اجتماع حزيران المقبل يأتي من اجل فرض الوجود الأميركي داخل العراق وفق اتفاقية جديدة.وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “اميركا تحضر لاتفاقية جديدة مع العراق عملت على التمهيد لها […]

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