ألمانيا تسجل 2352 إصابة جديدة و215 وفاة بكورونا

2020/04/23 | 08:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم الخميس، تسجيل 2352 إصابة جديدة و215 وفاة بفيروس كورونا في ألمانيا...يتبع

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