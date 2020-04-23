نيويورك تعتزم بناء “جيش” لتعقب المخالطين لمصابي كورونا

2020/04/23 | 09:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، الأربعاء أنّ الملياردير مايكل بلومبرغ يريد المساهمة في بناء “جيش” من متعقّبي المخالطين للمصابين فيروس كورونا المستجدّ لمساعدة الولاية، أكبر بؤررة لتفشي جائحة كوفيد-19 في البلاد، على الحدّ من تفشّي الوباء.وسيساهم بلومبرغ، رئيس بلدية مدينة نيويورك السابق، بأكثر من 10 ملايين دولار في هذه الجهود، التي ستشمل إجراء […]

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