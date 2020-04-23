نائب عن الفتح يشدد على ضرورة اللجوء للمشاريع الاستثمارية في تمويل الموازنة

2020/04/23 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص شدد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الخميس، على ضرورة اللجوء الى المشاريع الاستثمارية لتمويل الموازنة بدل الاعتماد على ايرادات النفط، مبينا ان جزء من فشل الحكومات السابقة هو الاعتماد على النفط كمصدر اول لتمويل الموازنة.وقال البلداوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “موازنة 2020 يجب ان تكون موازنة برامج واهداف وتختلف عن […]

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