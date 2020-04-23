2020/04/23 | 09:07 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقوق الإنسان في البصرة يطالب خليتي الأزمة المركزية والمحلية بتوحيد القرار ويحذر من إهمال مؤشرات الصحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/23 | 09:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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