17 أسمًا و5 حقائب فارغة.. كابينة الكاظمي تشغل مواقع التواصل وردود فعل أولية

2020/04/23 | 09:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تتداول مواقع التواصل الاجتماعي باهتمام شديد، القائمة المسربة لمرشحي كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والتي رجح بعض المراقبين دقتها بنسبة كبيرة.وتضمنت الكابينة المسربة أسماء مرشحين لـ17 حقيبة فيما خلت من مرشحي 5 حقائب هي الدفاع والداخلية والصناعة والهجرة والشباب.وبحسب الكابينة المسربة بعد اجتماع القوى السياسية مع الكاظمي للاطلاع […]

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