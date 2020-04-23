النفط يصعد بعد تراجع تاريخي

2020/04/23 | 09:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..صعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس بشكل ملحوظ بعد خسائر فادحة تكبدتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري.وجرى تداول العقود الآجلة لمزيج “برنت” عند مستوى 22.24 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 9.28% عن سعر التسوية السابق.فيما تم تداول عقود الخام الأمريكي الآجلة عند 15.39 دولار للبرميل، بزيادة […]

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