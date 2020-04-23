مرض “غامض” يفتك بالالف الطيور في ألمانيا

2020/04/23 | 09:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد في الأسبوعين الماضيين، وبينما كانت ألمانيا في حالة شبه إغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، تم الإبلاغ عن نفوق وإصابة أكثر من 11 ألف طائر من طيور “الحداد الأزرق”.ودفع العثور على الآلاف من طائر “الحداد الأزرق”، المعروف أيضا باسم “القرقف الأزرق”، إما مريضة أو نافقة في غربي ألمانيا، العلماء وجماعات الحفاظ […]

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