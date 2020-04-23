افريقيا: اكتشاف أربعة أنواع جديدة “شقيقة” للخفاش المسبب لتفشي جائحة كورونا

2020/04/23 | 09:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عثر العلماء على أربعة أقارب لأنواع خفافيش يُعتقد أنها المصدر الأصلي لفيروس كورونا الجديد في إفريقيا.وتعد الحيوانات غير المكتشفة سابقا من الأنواع “الشقيقة” لخفاش حدوة الحصان، والذي يشار على نطاق واسع إلى أنه أصل فيروس SARS-CoV-2 الذي تسبب في جائحة COVID-19.وتعمل الخفافيش كخزانات للفيروسات التاجية، وهي محصنة ضدها ولكن […]

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