الخالدي: الكاظمي يمر بظروف حرجة جدا .. انصحه بالإنسحاب !

2020/04/23 | 09:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، الخميس، ان رئيس المكلف مصطفى الكاظمي يمر بضغوط وظروف حرجة للغايــة، داعيا إياه الى الانسحاب.وقال الخالدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الضغوط الحالية التي تمر بها الكاظمي نفسها التي مر بها محمد علاوي وعدنان الزرفي وبالتالي كان الانسحاب اخر حلولهم لتلافي الوقوع بالحرج امام الجمهور”.وأضاف “اني […]

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