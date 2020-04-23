الصحة العالمية توصي باستمرار إجراءات الوقاية من كورونا في العراق

2020/04/23 | 10:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت منظمة الصحة العالمية في العراق، الحكومة باستمرار غلق الحدود والتشديد في الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

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