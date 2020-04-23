جامعة تتابع بالأرقام: كورونا يواصل الانتشار عالميا

2020/04/23 | 10:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية التي تعتبر مرجعا في تتبع انتشار جائحة فيروس كورونا، أن حصيلة الفيروس في العالم تجاوزت 2,6 مليون إصابة و180 ألف وفاة.وأوضحت الجامعة أن عدد المصابين بلغ نحو مليونين و629 ألف شخص بزيادة نحو 64.4 ألف خلال يوم، فيما اقترب إجمالي الوفيات من 183,5 ألف حالة.[…]

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