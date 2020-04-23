أمريكا تطالب الصين بغلق اسواق بيع الحيوانات البرية للأبد

2020/04/23 | 10:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

افادت وسائل اعلام امريكية، اليوم الخميس، بأن الحكومة طالبت الصين بإغلاق أسواق بيع الحيوانات البرية للأبد، مشيرة إلى وجود صلة بين تلك الأسواق وانتشار أمراض حيوانية المنشأ.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان في وقت متأخر مساء الأربعاء: "نظرا للصلة القوية بين الحيوانات البرية المباعة بشكل غير قانوني في أسواق الحيوانات وبين الأمراض حيوانية المنشأ، طالبت الولايات المتحدة جمهورية الصين الشعبية بإغلاق أسواق بيع الحيوانات البرية وكل الأسواق التي تبيع الحيوانات بشكل غير قانوني وللأبد".

ويعتقد أن فيروس كورونا المستجد نشأ في سوق بمدينة ووهان وسط الصين أواخر العام الماضي.



وانتشر الفيروس في أنحاء العالم وأصاب ما يزيد عن 2,6 مليون شخص، وأودى بحياة أكثر من 180 ألفا.

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