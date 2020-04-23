2020/04/23 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

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محافظ دهوك يوجه باعتقال أشخاص اطلقوا النار احتفالاً بشفاء مصاب بكورونا وجرحوا 13 شخصاً

يتبع.



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