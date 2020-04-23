2020/04/23 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس (23 نيسان 2020)، إطلاق سراح أكثر من 20 ألف موقوف ضمن إجراءات تقليل التجمعات، بسبب مخاطر كورونا.

وقال المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "انسجاماً مع قرارات خلية الأزمة وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بخصوص التقليل ‏من مخاطر انتشار فايروس كورونا فقد بلغ عدد المتهمين الذين تم اطلاق سراحهم لغاية ‏‏يوم أمس بلغ (20040)".

وكانت عمليات بغداد، قد أعلنت أمس الأربعاء، القبض على 29557 مخالفاً لإجراءات حظر التجوال الوقائي، داخل العاصمة، فيما حجزت 1586 عجلة ودراجة نارية مخالفة، وبلغ عدد الغرامات 66580.

بغداد اليوم- متابعة

كشف عضو تحالف الفتح، والنائب السابق، رزاق الحيدري، الخميس (23 نيسان 2020)، عن الوزارات التي قال إنها أشعلت الخلافات بين الكتل السياسية في كابينة المكلف برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الحيدري في تصريح صحفي، إن "المشاك

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس كتلة الفتح محمد الغبان، اليوم الاربعاء، ان الكابينة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي الى الكتل السياسية غير مكتملة.

وقال الغبان في بيان، إن "الكابينة المقترحة التي قدمها الرئيس المكلف

بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم، اسماء الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي المقترحة غير المكتملة.

وقال مصدر مطلع، إن تسريبات اسماء الكابينة غير النهائية التي طرحها الكاظمي خلال الاجتماع مع 7 قيادات من المكون الش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القضاء يعلن إطلاق سراح أكثر من 20 ألف موقوف ضمن إجراءات تقليل التجمعات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القضاء يعلن إطلاق سراح أكثر من 20 ألف موقوف ضمن إجراءات تقليل التجمعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).