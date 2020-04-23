2020/04/23 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، الخميس، بإصابة 3 عناصر من الحشد الشعبي باشتباكات مع داعش، مساء يوم أمس، في جرف الصخ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصدر: إصابة 3 منتسبين في الحشد الشعبي باشتباكات مع عناصر داعش وقعت مساء أمس في جرف الصخر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصدر: إصابة 3 منتسبين في الحشد الشعبي باشتباكات مع عناصر داعش وقعت مساء أمس في جرف الصخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).