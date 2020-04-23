قفزة في أسعار النفط بعد انخفاض تاريخي

2020/04/23 | 10:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة صعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس بشكل ملحوظ بعد خسائر فادحة تكبدتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري.وجرى تداول العقود الآجلة لمزيج “برنت” عند مستوى 22.24 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 9.28% عن سعر التسوية السابق، فيما تم تداول عقود الخام الأمريكي الآجلة عند 15.39 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 11.54% عن […]

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