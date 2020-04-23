القضاء: عدد المتهمين الذين تم اطلاق سراحهم لغاية 22 نيسان بلغ (
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القضاء: عدد المتهمين الذين تم اطلاق سراحهم لغاية 22 نيسان بلغ (20040) شخصا
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