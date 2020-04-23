القضاء: عدد المتهمين الذين تم اطلاق سراحهم لغاية ‌‏22 نيسان بلغ (20040) شخصا


القضاء: عدد المتهمين الذين تم اطلاق سراحهم لغاية ‌‏22 نيسان بلغ (20040) شخصا
2020/04/23 | 10:04 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

القضاء: عدد المتهمين الذين تم اطلاق سراحهم لغاية ‌‏22 نيسان بلغ (

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القضاء: عدد المتهمين الذين تم اطلاق سراحهم لغاية ‌‏22 نيسان بلغ (20040) شخصا

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