اللجنة العليا للصحة تقرر استمرار عودة العراقيين من الخارج وفق هذه التعليمات

2020/04/23 | 10:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة صدى الاعلام اليوم الخميس، على وثيقة صادرة من اللجنة الوطنية العليا للصحة، يتضمن قرارها باستمرار رحلات عودة الوافدين العراقيين من الخارج.وبحسب الوثيقة فأنه “تقرر استمرار رحلات عودة الوافدين العراقيين من الخارج، على ان يتم حجر الوافدين العراقيين من الدول ذات نسبة الإصابة العالية بفيروس كورونا في الأماكن المحددة من وزارة الصحة”.

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