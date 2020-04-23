جرحى من الحشد الشعبي بتعرض لداعش قرب بغداد

2020/04/23 | 10:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداصيب ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي، إثر تعرض نفذه عناصر من داعش في منطقةفاصلة بين بغداد ومحافظة بابل.وقال مصدر امني لـ"كلكامش برس" إن عناصر من داعش هاجموا في وقت متأخر من ليلة امس نقطة امنية تابعة للحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر شمالي بابل، والقريبة من اسوار بغداد.واضاف ان الهجوم اسفر عن إصابة 3 عناصر من الحشد.وكانت جرف الصخر من المناطق المتوترة طيلة السنوات الماضية، وتعد من معاقل التنظيمات المتشددة، قبل ان تنفذ القوات العراقية عملية عسكرية لتحريرها.وتؤشر قيادات امنية وعسكرية تصاعد نشاط تنظيم داعش في مناطق عُرفت بمعاقل سابقة له.

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