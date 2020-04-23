سوريا و9 دول تطالب مفوضة حقوق الانسان رفع العقوبات الأحادية

2020/04/23 | 10:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت سوريا و9 دول اخرى المفوضة السامية لحقوق الإنسان، رفع العقوبات الأحادية الجانب وبشكل خاص تلك التي تفرضها الولايات المتحدة.وقالت الدول العشر (سوريا، روسيا، الصين، إيران، كوبا، فنزويلا، زمبابوي، كوريا الشمالية، نيكاراغوا، وكمبوديا)، في الرسالة: “كما تعلمون، تؤثر الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، بما في ذلك تلك التي تأخذ شكل العقوبات الاقتصادية والمالية، بشكل سلبي على […]

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