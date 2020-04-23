2020/04/23 | 10:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحف الخميس تتابع تـداعـيـات الوضع الاقتصادي والوبائي في البلاد في ضوء تدهور اسعار النفط ..واخر مستجدات تشكيل الحكومة برئاسة المكلف الكاظمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/23 | 10:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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