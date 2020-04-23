القضاء يعلن اطلاق سراح 20040 موقوفا

2020/04/23 | 10:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس، عن اطلاق سراح 20040 موقوفا لغاية يوم امس الاربعاء.وقال المجلس في بيان تلقته وكالة صدى ان “عدد المتهمين الذين تم اطلاق سراحهم لغاية ‏‏22 نيسان 2020 بلغ (20040) موقوفا”.واضاف ان “ذلك جاء انسجاماً مع قرارات خلية الأزمة وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بخصوص التقليل ‏من مخاطر انتشار فايروس كورونا”.

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