رغم “كورونا”.. زيادة النشاط الصناعي في روسيا

2020/04/23 | 10:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات اقتصادية صدرت عن هيئة الإحصاء الروسية “روس ستات”، زيادة في النشاط الصناعي في روسيا في شهر مارس الماضي بنسبة 0.3%، وبنسبة 1.5% في الربع الأول من العام الجاري ككل.وعن القطاعات الاقتصادية التي أظهرت أفضل أداء في شهر مارس، أشارت البيانات إلى صناعة أجهزة الكمبيوتر ومكوناتها، والتي نمت خلال الشهر المذكور بنسبة 75%، تليها […]

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