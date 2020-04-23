ما حقيقة توزيع عبد المهدي اراض داخل الخضراء لــ

2020/04/23 | 10:21 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

نفى مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، انباء تحدثت عن توزيع الاخير اراض داخل المنطقة الخضراء لصالح حركة كتائب حزب الله.

وذكر بيان للمكتب إنه وفي الوقت الذي نكذب فيه هذا الخبر جملة وتفصيلا، نؤكد أن مدير مكتب رئيس الوزراء لا يمتلك أية صلاحيات قانونية تخوله تمليك أي قطعة أرض سواء لل...

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