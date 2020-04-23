298 عراقيا وصلوا بغداد قادمين من إسطنبول

2020/04/23 | 10:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل 298 مواطناً عراقياً إلى العاصمة العراقية بغداد قادمين من إسطنبول عبر رحلة استثنائية خاصة، حسبما أعلنت وزارة النقل العراقية. ...

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