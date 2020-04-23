تعرف على سعر صرف الدولار اليوم الخميس 23 نيسان

2020/04/23 | 10:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجلت أسواق العملة الأجنبية في العراق، اليوم الخميس، استقرارا بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.وجاءت أسعار بيع وشراء الدولار في شركات ومكاتب الصيرفة، كالآتي: سعر البيع للدولار الواحد 1235 ديناراً، أي 123 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1225 ديناراً، أي 122 ألفاً و500 ديناراً للمائة دولار.أسعار […]

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