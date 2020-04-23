الذهب يتراجع مدفوعاً بجني الأرباح

2020/04/23 | 10:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع الذهب، اليوم الخميس، إذ باع المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح من ارتفاعات كبيرة حققها في الجلسة الماضية، لكن الأسعار تماسكت فوق مستوى 1700 دولار للأوقية (الأونصة) بفضل وعود بمزيد من إجراءات التحفيز الأميركية لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

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