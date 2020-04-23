الحشد الشعبي ينفذ حملة كبرى لتعفير معظم مناطق محافظة البصرة

2020/04/23 | 10:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ الحشد الشعبي، الخميس، حملة كبرى لتعفير معظم مناطق محافظة البصرة بمشاركة 480 مقاتلا من اللوائين 7 و41 في الحشد و150 آلية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، اللواءين السابع والحادي والأربعين بالحشد الشعبي نفذا حملة واسعة لتعفير معظم مناطق محافظة البصرة بمشاركة 480 مقاتلا و اكثر من 150 آلية وزعت على

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