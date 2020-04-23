2020/04/23 | 10:42 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الاحد المقبل.. نظام الزوجي والفردي لحركة مركبات الاجرة في الديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/23 | 10:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من الاحد المقبل.. نظام الزوجي والفردي لحركة مركبات الاجرة في الديوانية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من الاحد المقبل.. نظام الزوجي والفردي لحركة مركبات الاجرة في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).