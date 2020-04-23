البصرة تنشر سيطرات للحد من خرق الحظر الوقائي

2020/04/23 | 10:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة اعلنت مديرية شؤون الأفواج الطوارى " قوة الصدمة "، في محافظة البصرة، الخميس، نصب سيطرات بعموم المحافظة لتطبيق الحظر الصحي.وذكرت المديرية، في بيان إنه "تنفيذاً لقرارات اجتماع خلية الأزمة للحد وحماية ارواح المواطنين من تفشي وباء كورونا تم نصب سيطرات في عموم المحافظة لغرض تطبيق حظر تجوال الصحي ونشر ثقافة الوعي الصحي وتقديم المساعدة لابناء المحافظة والكوادر الصحية بعملها الوقائي وبالشكل الأمثل".وأضافت: "وكانت حصيلة المخالفين لحظر تجوال الصحي مايلي :- ضبط مخالفين عدد ١٩٥ وضبط عجلات مخالفة عدد ٣٠٩ وضبط الدراجات النارية عدد ٥٤ ".

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