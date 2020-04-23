أسعار النفط تعاود الصعود بعد الهبوط التاريخي

2020/04/23 | 10:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةصعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس بشكل ملحوظ بعد خسائر فادحة تكبدتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري.وبحلول الساعة 07:28 بتوقيت العراق، جرى تداول العقود الآجلة لمزيج "برنت" عند مستوى 22.24 دولاراً للبرميل بارتفاع نسبته 9.28% عن سعر التسوية السابق.فيما تم تداول عقود الخام الأمريكي الآجلة عند 15.39 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 11.54% عن سعر الإغلاق السابق.وتشهد سوق النفط تقلبات حادة في ظل تراجع الطلب العالمي على الخام بسبب جائحة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، حيث تراجعت الأنشطة الاقتصادية في العديد من بلدان العالم، بالإضافة لذلك امتلأت مستودعات الخام العالمية بالنفط بشكل شبه كامل.وفي ظل هذه التقلبات خفضت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة "أوبك" توقعاتها للطلب العالمي على النفط العالم الجاري.ولدعم الأسواق اتفقت دول مجموعة "أوبك+" على خفض إنتاج المجموعة بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو من العام الجاري، على أن تقلص التخفيضات في النصف الثاني من 2020 وحتى أبريل 2022.

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