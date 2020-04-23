العراق يصنـع جهـاز “التنفـس الصناعـي” بجهـود ذاتيـة

2020/04/23 | 10:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة الصناعة والمعادن، هيـأة البحـث والتطويـر الصناعـي، في الوزارة قامت بتصنيـع “جهـاز التنفـس الصناعـي” بجهـود ذاتيـة.ونقل بيان لوزارة الصناعة والمعادن، تلقته “العهد نيوز”، عن مدير عام هيأة البحث والتطوير الصناعي، أحمـد ريحـان دعيجـل، قوله، ان “فريق بحثي من مركز بحوث الطاقة المتجددة والبيئة، التابع للهيأة من تصميم وتصنيع جهاز التنفس […]

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