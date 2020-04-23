وزير الزراعة: تصدير نحو 850 ألف طن من محصول الشعير إلى خارج البلاد

2020/04/23 | 11:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعتبر وزير الزراعة، صالح الحسني، اليوم الخميس، ان الأزمة الحالية تمثل اختبارا حقيقيا في تحقيق الأمن الغذائي، في حين أشار إلى قرب تصدير حوالي 850 ألف طن من محصول الشعير إلى الخارج.وقال الحسني في تصريح، تابعته “العهد نيوز”، إن “وزارة الزراعة وضعت خطة استراتيجية منذ عام 2018 للاستغناء عن الاستيراد تحسباً لإغلاق الحدود أو […]

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