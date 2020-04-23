2020/04/23 | 11:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تمنح الصحة العالمية 30 مليون دولار اضافية ردا على قيام اميركا بتجميد تمويلها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تمنح الصحة العالمية 30 مليون دولار اضافية ردا على قيام اميركا بتجميد تمويلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).