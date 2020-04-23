امانة بغداد تعلن عن اكساء وتطوير 38 محلة سكنية خلال سنة 2019

2020/04/23 | 11:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن اكساء وتطوير 38 محلة سكنية خلال سنة 2019 ومطلع سنة 2020، فيما اشارت الى انها مستمرة باعمال الاكساء والتطوير ليشمل جميع الافرازات السكنية الحديثة بالاضافة الى المحلات المتضررة.وقالت الامانة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه ان “ملاكاتنا في دائرة المشاريع قامت باكساء وتطوير 38 محلة سكنية توزعت […]

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