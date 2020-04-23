2020/04/23 | 11:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس عن تسجيل 4774 إصابة و42 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له، إن حصيلة كورونا في البلاد ارتفعت إلى 62773 إصابة و555 وفاة.وتمثل أرقام اليوم انخفاضا لليوم الثالث على التوالي في عدد الإصابات اليومية، حيث بلغت أمس الأربعاء 5236 والثلاثاء 5642.وفيما يتعلق بالوفيات شهد اليوم الماضي انخفاضا أيضا بالمقارنة مع اليوم السابق عندما تم تسجيل عدد قياسي وصل إلى 57 حالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال يوم.. روسيا تسجل 4774 إصابة و42 وفاة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال يوم.. روسيا تسجل 4774 إصابة و42 وفاة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).