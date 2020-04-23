الصحة العالمية تعلق على رفع الحظر جزئياً بالعراق

2020/04/23 | 11:36 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد: سومر نيوز

علقت منظمة الصحة العالمية في العراق، على رفع الحظر جزئياً، فيما أكدت على ضرورة استمرار غلق الحدود والت...

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